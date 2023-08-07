葉秉桓相隔7年即將推出新專輯。（首符娛樂提供）

葉秉桓自去年辦完北高演唱會後，近日活躍上電視，頻頻在綜藝節目中亮相，因以R＆B唱腔演唱〈往事就是我的安慰〉致敬陳雷，居然大大轟動，不但意外獲得粉絲們熱烈迴響，連綜藝天王吳宗憲（憲哥）都賞識：「你出閩南語唱片，我都想投資。」金曲歌王翁立友評：「在你身上我看到未來台語歌壇的希望。」讓葉秉桓大受鼓舞，而也因為粉絲不停敲碗台語專輯，因為聲浪之大，讓他差點要放棄做到一半的國語專輯。

葉秉桓暌違7年發片，為新專輯打造10首新歌，詞曲皆參與創作，把人生故事記錄下來，「第一次參與主導專輯的曲風，本來以為沒那麼複雜，開始錄音之後，常常錄完覺得還有哪裡可以更好，又去錄音室重錄，編曲可以加個樂器會更好之類，結果到最後製作費預算破表，我只好把多年積蓄拿出來。」葉秉桓表示投資自己是好事，笑說：「原來做音樂真的如傳說中的燒錢，加上我和製作人都希望這次音樂可以做到最好，頭洗下去也只能完全投入了。」

此外，他也帶來好消息，將於8月15日舉辦線上直播音樂會，「努力了這麼久，終於要交出成品，很怕沒人看」；看似開玩笑的話，藏著一絲擔憂，「畢竟真的隔了太久，還差點因為支氣管炎而延後計畫，只好安慰自己好事多磨吧」。會否想挑戰金曲獎？葉秉桓直言：「如果有獎項的肯定當然更圓滿，入圍的話，我請媒體朋友吃拉拉山水蜜桃啦。」