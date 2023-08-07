國民黨立法院黨團今日質疑，蔡政府執政7年來13項特別預算總金額高達2兆4966億元，其中還有1.2兆元至1.5兆元的債務餘額，揚言下會期將提案刪除尚未動支的特別預算。對此，民進黨團痛斥國民黨情緒勒索，若國民黨14個執政縣市不要前瞻基礎建設預算，可退還給國發會，國民黨也能在下會期配合刪除。

民進黨團上午舉行輿情回應記者會，黨團幹事長劉世芳說明，關乎各式特別預算的特別條例都已在立法院三讀通過，包括前瞻基礎建設的第一至第四期計畫；她強調，政府目前為止執行的任何特別預算，以及原先中央政府的公務預算中，並沒有潛藏的預算不為外人所知，甚至是違法的情事。

她直言，國民黨執政的14個縣市首長，若不要前瞻計畫預算，歡迎退還給國發會，國民黨下會期就可以配合提出刪除。

莊瑞雄指出，政府若做得不好，被批評是應該的，但國民黨團的講法似乎是把立法院當成競技場，「講得很有創意」，但該預算在立法院通過後，目前正在執行中，如今藍營又情緒性地揚言刪除預算，令人匪夷所思，也違反立法院的運作。

莊瑞雄強調，立法院通過預算後，外界會檢視政府最終執行率，最終還有決算結果和審計部審核，也就是說，中央政府預算「不是愛怎麼花就怎麼花」，因為預算通過後都有監督機制，無論哪黨執政都逃不掉，媒體也會監督。

黨團副書記長洪申翰則說，國家預算編列跟審議不是「辦家家酒」，國民黨卻情緒勒索，明明前瞻預算動支前有經過立法院三讀通過，當時國民黨也在場參與，如今卻因選舉，一不爽就以各種奇奇怪怪、不成熟的理由說要刪除預算，這樣子的做法真的是個負責任的政黨嗎？

洪申翰批評，國民黨質疑前瞻成效，那接下來會有哪個國民黨執政縣市，敢公開說原本申請的計畫不做了，這些政府都可以接受和討論，但不是用嗆聲、情緒性的方式喊話，「一個現代的政黨會講出這種話，這太奇怪了。」