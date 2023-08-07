弘光科大宋英齊同學獲得FMVP（總決賽最有價值選手獎）。（陳淑娥攝）

弘光科技大學校隊「弘光獵鷹」G9： LoA 戰隊代表台中市出賽，勇奪《G9：League of Aces》台灣六都王牌爭霸戰冠軍。甄選出的校隊選手、教練、經理及直播隊長成員，僅花1個月時間練習打新開發的台灣原創遊戲，決賽中不僅擊敗台北市代表隊政治大學獲得冠軍，宋英齊同學並獲得FMVP（總決賽最有價值選手獎）。

負責帶領校隊的國際電競產業中心籌備處主任黃建基表示，1個多月前接到參加原創遊戲比賽的邀請，展開「1日限定G9校隊選手甄選」，磨拳擦掌投入新戰場。甄選出在校隊中負責培訓高中選手的升大四教練宋英齊、郭士瑜，加上升大三的選手劉宗翰、直播團隊賽事組組長簡佑龍，及擔任校隊經理的許瑞芳組成戰隊。

「弘光獵鷹」G9： LoA 戰隊隊長許瑞芳指出，新遊戲從零開始學起，還得快速克服新團隊磨合問題，這1個月來她和隊員每天花2個多小時團練，參賽戰隊都十分強勁，「這次站上舞台成為主角很感動！」

獲得 FMVP 的選手宋英齊說，值得一提，他遊戲的射手名叫「柯基」，輔助許瑞芳打遊戲暱稱為「相信基哥」，感謝她及隊友掩護的很好，才能讓他有所發揮，但其實基哥指的是黃建基主任，當FMVP柯基有精彩操作時，主播及賽評一直在遊戲中呼喊「相信基哥」，也成為會場的另一種高潮。

郭士瑜、劉宗翰、簡佑龍說，參賽學校多數有兩隊練習對打，他們只有一隊，原本擔心對戰戰術方面有弱點，幸好靠著密集的團練去熟悉遊戲、培養默契，加上互相支援，順利過關斬將，贏得勝利。

黃建基指出，近年帶領「弘光獵鷹」校隊征戰國際及全國賽事，獲獎無數，也帶著電競團隊承辦許多電競賽事，從選手訓練到辦比賽、直播賽事，培養全方位電競人才，推動電競產業多元化發展，還成立了聞名國際的「弘光尚青」不老戰隊，學校7月底成立國際電競產業中心，將擴大與國際電競產業的合作互動及促進電競產業發展。