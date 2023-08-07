賴清德（右）接受鄭弘儀《鄭知道了》獨家訪問。（三立提供）

賴清德也分享了幫大兒子洗澡的照片。（三立提供）

鄭弘儀所主持的三立新聞台政論節目《鄭知道了》，今（7日）晚將播出賴清德副總統的獨家專訪。過程中，賴清德副總統大方分享他與2個兒子的親密合照，但一談到母親，賴清德副總統幾度語塞，紅了眼框。

錄影時間正值父親節前夕，聽到鄭弘儀詢問「收到什麼父親節禮物？」讓賴副總統卸下心防回答說：「男孩子粗枝大葉，就打電話講了『爸爸節快樂』聊聊天，從政忙於公務，覺得對孩子有虧欠，但重要場合我都一定會出席」，賴清德副總統也在節目上秀出他幫大兒子洗澡、被2個兒子當馬騎的童年照片，不僅難得在鏡頭前展現當父親慈愛的一面，也意外看見初為人父時賴清德年輕的樣貌。

鄭弘儀問起賴清德理念和政策的議題，提問角度相當犀利，鄭弘儀認為準備當大位的人，要勇於接受挑戰，「我不問別人也會問，專訪不是用來幫人擦脂抹粉的」，包括特別設置的四位名嘴提問團，節目開錄前一本正經地問副總統「今天可以大鳴大放嗎？」賴副總統溫和且大方回應「歡迎歡迎」，包括產經、軍事、地緣政治等議題，都在節目中向受訪的總統參選人，全面傳達民眾的心聲。《鄭知道了》專訪賴清德副總統的內容，8月7日晚間9點55分，在三立新聞台54台播出。