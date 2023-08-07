張姓男子不滿女友提出分手，去年7月到9月間，多次打電話騷擾前女友，又到女友位在北投的住處大叫「不得好死」，8月間跟蹤女友到就診的處所，在大門口大吼大叫辱罵女友是「骯髒的女人」，被控違反跟騷法、恐嚇等罪，士林地院日前審結，依違反《跟蹤騷擾防制法》判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬，可上訴。

53歲張男原為男女朋友，兩人分手後，女友拒不見面，去年7月開始張男不斷撥打女友的電話，甚至還跑到女友住家樓下，大喊「你給我出來」、「骯髒的女人」、「賤女人」、「你騙了我多少錢」、「不得好死」等，又將寫有「對付你」、「看著辦」的紙條塞入女友的機車置物廂。

女友早已非常害怕，張男更變本加厲，跑到女友就診的處所外，抓住女友的肩膀，同樣大喊「骯髒的女人」，8月14日起1周持續騷擾，嚇得女友向警方報案，並稱被騷擾長達數月，害她每天惶恐度日，已然影響日常生活與社會活動。

判決指出，張男將寫有情緒性字眼的字條放入女乙的機車置物箱，甚至跟蹤女友在她行經路線等處叫囂，以肢體碰觸女友數次，已侵害個人法益，將以接續犯論罪科刑，考量張男不理性面對感情糾紛，跟蹤、騷擾女友數月，依法予以簡易判決處刑。