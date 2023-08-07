家樂福楊梅物流中心去年3月14日發生大火，倉庫內由茂綸公司借給家樂福的數百萬元掃地機器人及其附屬物品被燒燬，茂綸公司提告求償，家樂福公司辯稱是管理公司人員亂丟菸蒂而引發大火拒絕賠償，台北地方法院判決家樂福公司須賠償175萬5842元。可上訴。

茂綸公司提告主張，2021年11月間公司出於行銷目的，將340萬5000元的掃地機器人及其附屬物品，借給家樂福使用，並置於對方使用之楊梅物流中心倉庫內，但倉庫在去年3月14日發生火災，致公司的掃地機器人設備燒燬，受有340萬5000元財產損害。

茂繪公司稱，去年5月6日與家樂福達成協議並簽立切結書，家樂福承諾全額賠償，但經律師函催給付未果，因此訴請法院，請求家樂福賠償340萬5000元及法定遲延利息。

家樂福否認與茂綸有使用借貸關係，且切結書僅供兩造確認對方因火災受損之金額，俾利辦理保險之用，家樂福並無賠償損害的合意，況且倉庫是家樂福委託中法興公司負責倉儲管理業務，火災為是中法興公司指揮監督不當，其人員抽菸所致，與家樂福無因果關係，不須賠償。

台北地院認為，家樂福公司對於倉庫之使用人、中法興公司有何行為足以防止人員抽菸引起火災及設備毀損，並無舉證以實其說，自難認該公司就保管借用系爭設備乙事，已盡善良管理人之注意程度，扣除掃地機器人等設備折舊，判決家樂福公司須賠償175萬多元。可上訴。