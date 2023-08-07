連續血糖監測(CGM)設備，只要在病患身上安裝一個約50元硬幣大小的感應器。（陳淑娥攝）

台中5歲鍾姓女童去年底突然在兩周內食慾增加，體重卻驟降3公斤，瘦到眼窩也凹進去，且出現尿多、呼吸急促、喘情況，緊急掛急診檢查，女童血糖飆至500mg／dl，發生酮酸中毒，罹患第一型糖尿病。醫院在女童身上裝設連續血糖監測，出院後一切都恢復正常生活。

兒童醫學部醫師蔡維鍵指出，第一型糖尿病的發生，主要因為胰臟的胰島細胞遭到自體免疫或不明原因破壞，造成身體內缺乏了胰島素的分泌能力，因而無法調控血糖濃度而造成高血糖的發生。當孩子罹患糖尿病時，家長第一時間都是無法接受且慌張而不知道如何照顧，孩子更要面臨到每天戳手指測血糖恐懼感。

蔡維鍵說，隨著科技的進步，現在已經有連續血糖監測(CGM)設備可以來了解24小時血糖變化，並可隨時因應血糖狀況進行調整。只要在病患身上安裝一個約50元硬幣大小感應器，儀器上的探頭在第一次裝設時就會植入到病患皮膚下監測血糖變化，結合手機APP與雲端就能清楚獲得血糖曲線變化，對於家中有糖尿病孩子的家長來說，也能不影響工作與日常生活。

住院期間，女童父母積極學習各項如何照顧女童方式，測血糖、學習抽針、如何換算習碳水化合物等。由於年紀幼小的兒童血糖波動大，且低血糖症狀不易察覺，為了減緩女童父母焦慮感，蔡維鍵建議可使用連續血糖監測(CGM)，不用每天扎針，也能清楚了解血糖指數波動變化。

另外，每5分鐘一筆的血糖數值能從手機中直接接收，讓家屬能即時了解孩子的血糖狀況，更能立即全面了解孩子的血糖狀況，更精準控糖。女童於住院期間，立刻裝戴即時性連續血糖監測儀並體驗7天。

女童出院回到幼稚園後，也能遠端監控血糖變化，及時聯繫老師協助處理，當血糖數值出現異常時，CGM會發出警訊會發出通知監控者。裝置CGM近半年，目前都依CGM上的血糖狀況處理及了解每個時段的血糖高低，父母半夜也能一覺到天亮。

為了讓女童不要覺得自己異於常人，能夠正常從事各種活動，今年全家出動一起跟著媽祖鑾轎走了4小時；行走前先減低胰島素施打劑量，讓女童也能正常吃西瓜、啃玉米與吃餅乾等，因一路上都可以運用智能血糖監控方式，立即就可以在手機上直接看到血糖變化狀況，即時做高低血糖的處理，當下完全可以放心跟著媽祖一起進香。