台灣桌球王子江宏傑與前日本桌球國手福原愛的跨國婚姻曾被外界認為宛如童話般美好，豈料2021年爆出福原愛疑婚內出軌，兩人因此離婚，而福原愛的形象跌落谷底，網路上掀起關於「日本女生印象變差」等討論。對此，日籍YouTuber「Mio」急忙澄清，盼台灣人不要誤會日本女孩。

近期江宏傑大動作召開國際記者會控訴福原愛失聯搞失蹤，呼籲對方遵守判決，而福原愛則是透過律師發出聲明抨擊江宏傑將私事公開，透過新聞媒體輿論霸凌她，破壞了她工作和名聲，讓她社會性死亡，雙方各執一詞，此事鬧得沸沸揚揚。

對此，日本女生Mio在自己的Youtube頻道中提及此事，表示不少台灣網友在她影片下方留言，對福原愛印象變差，甚至連帶影響日本女生整體形象。Mio表示：「全球的女生有好也有不好，但她所認識的日本女生，大多的觀念都是好的。」Mio也認為福原愛小時候就搬到大陸開始桌球生涯，觀念難免受到當地的影響，但她中立的表示福原愛應該還有日本女性天生的性格存在。

Mio發表對於福原愛的想法。(影片來源/Taiwan日本女生咪歐一個人快樂寂寞生活)

Mio希望日本女生不要被誤解。(影片來源/Taiwan日本女生咪歐一個人快樂寂寞生活)

事實上，這段有名的台日跨國婚姻當時備受祝福，但根據據日本《Friday》雜誌報導，認為該事可能會造成台日友好長年友好關係中出現裂痕。另外，搞笑藝人本根（ほんこん）最近也在自己的Youtube頻道上表示：「在這個日本、台灣關係很好的情況下，知道對方國家也在大肆報導這件事情，讓我很悲傷」，希望兩人能以安全、和平的方式處理這個問題，聽從法院判決。