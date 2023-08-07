桃園忠貞市場的知名越南法國麵包近日疑似因蛋黃醬不乾淨爆發食品中毒案，通報人數至少422人，引起大眾關注食品安全。一名網友表示，平時愛吃某家牛肉麵，叫外送上百次，結果日前首次帶女兒去內用，卻發現店裡環境超髒，桌子黏呼呼、蒼蠅在水餃餡上盤旋，完全不敢想像內場會有多髒，貼文一曝光卻引起網友論戰。

原PO在爆料公社App的「匿名公社」提到，真的是去內用才知道店家有多骯髒，他平常很喜歡叫某家牛肉麵外送，吃過幾百次，店家生意也很好，但似乎都是點外送的人多，於是日前帶著女兒第一次去店裡內用。

原PO說，跟女兒一進到店裡馬上傻眼，牆邊堆滿雜物，店家水餃包一半也不蓋蓋子，放任蒼蠅盤旋，放餃子的盤子也髒，桌子全都黏呼呼，碗筷置物架上一層灰，接著他好奇走道煮麵區，發現連煮麵的水龍頭都是黑的，醬料的瓶罐也都灰的。原本他想帶女兒離開，但麵已經煮好只能開吃。原PO表示，慶幸這次帶女兒來內用才知道這家店多噁心，「完全不敢想像裡面，我沒看到的內場有多骯髒」，但他也感嘆「該死的是，牛肉麵真的很好吃！」

貼文PO出後，許多人無法接受，「本人我外食條件，外觀一定要乾淨，如果連外面都不乾淨，裡面絕對不乾淨」、「一個店家忙到沒時間搞清潔～為什麼！為啥乾淨的店反而沒人？」但也有人認為，選擇吃外食就要有這樣的心理準備，不然就吃家裡的最安全，「眼不見心不煩」、「吃小吃店不要去看後場，看了十家，有七家您會不敢吃」、「店家的你都受不了，去夜市要怎麼辦？」