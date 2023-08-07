權值股部分，今漲跌互見，台積電(2330)開高震盪，終場收漲0.72%、報在558元；聯電(2303)股價震盪於平盤附近，於五日線附近反覆測試，終場收跌0.22%；鴻海(2317)小跌震盪，終場收跌1.35%、報在109.5元；聯發科(2454)站穩700大關，股價在平盤附近震盪。面板股友達(2409)持續壟罩在關廠陰霾中，股價下跌逾2%，群創(3481)也在跌幅1%以內震盪修正。

電子族群題材今呈現百花齊放，包括AI、網通、散熱以及台積電設備族群等皆有表現。今日全場關注AI族群的復活，輝達執行長黃仁勳將在美國時間8日以「探索人工智慧發展的下一階段」為主軸開講，帶動今日AI族群風起雲湧，緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)、技嘉(2376)、威盛(2388)、世芯-KY(3661)、台光電(2383)、台耀(4746)攻上漲停鎖住。另外，AI指標股創意(3443)也上漲逾2%。

網通股今日同步吸引多方青睞，其中又以光通訊最為搶鏡，波若威(3163)攻上漲停，華星光(4979)也在盤中一度攻上漲停，另外，鼎天(3306)開高走高，亦在午盤後攻上漲停鎖住，高價網通股智邦(2345)也走揚逾6%。

美國7月就業數據稍微降溫但失業率仍低，顯示仍處於經濟復甦軌道上，配合物價通膨持續走跌，長線仍有利股市多頭走勢。只是近期信評機構惠譽調降美債信評等至AA+，一度引起美債殖利率上揚，國際股市回檔。由於本次調降理由較為溫和且美經濟處於成長復甦，影響應較為緩和，預期台股震盪，靜待量縮整理後，配合下半年企業營運回升而重回多頭軌道。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，先前短期AI相關類股出現漲多調節賣壓，導致台股大盤一度回測季線支撐，惟美國第二季GDP成長遠超預期，加上薪資成長強勁、就業市場緊俏，降低美債信評遭調降影響程度，配合電子產業庫存調整陸續告一段落，以及台廠供應鏈在AI Server等競爭優勢，仍將吸引資金回流相關AI概念題材，可持續留意晶圓代工、IP、ODM、散熱、電源供應器、PCB等受惠題材；由於本周美股仍有重要財報陸續公布，加上又有CPI通膨數據，將是影響外資動向及能否站穩季線的重要基本面觀察。