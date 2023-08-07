「黑人」陳建州先是遭前「黑澀會美眉」大牙指控性騷，隨後女星郭源元也跳出來聲援，對此，陳建州全盤否認，更像大牙提出民事訴訟，之後撤告改提刑事告訴；然而，事件爆發至今，陳建州的社群已沉寂一個多月，如今他在私人臉書上為了妹妹Vicky發文。

「黑人」陳建州今（7）日在私人臉書曬出自己與妹妹在醫院的合影，照片中妹妹插著鼻管坐在病床上，文案他則寫下「祝福一切平安，我們一起耐心等待」，祝福妹妹生日快樂。

事實上，陳建州2018年曾上傳親妹出嫁的影片，坦言自己從小就掛心對方，而今年5月底時，他突在社群上透露妹妹病重的消息，更上傳一支背對方上樓的影片說：「因為她的肺功能盡量不能太喘，所以只能背著她上樓，已經不記得上一次背著她是什麼時候了」。

陳建州表示，妹妹目前正等待器官移植的機會「一切就交給上帝來安排了」最後感謝醫療團隊、周遭親友和網友的幫助與禱告；當時影片曝光後，兄妹倆的手足之情感動許多網友，他的妹妹也在社群寫下：「誰能陪你最後一哩路，珍惜身邊的人，珍惜生命」。

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