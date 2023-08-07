明天是父親節，也是秋季第一個節氣「立秋」，中醫師分享期間食、衣、住、行的養生秘訣，飲食部分，建議攝取潤肺生津的食物；衣著可多備薄外套，配合洋蔥式穿搭，避免夜間著涼；住則是早臥早起；行可安排散步、太極拳及爬山等較為輕鬆柔緩的運動，同時保持心情愉快，避免影響肺氣。

花蓮慈濟醫院中醫部醫師黃繻誼幫助民眾換季，從食衣住行方面，分享秋季養生秘訣，他說，秋天屬燥，不宜過量飲食辛辣類食物，如蔥、薑、蒜、韭菜、辣椒等，因其促進發汗使乾燥加重，建議可服用芝麻、百合、蜂蜜等食物滋陰潤肺，也可吃銀耳蓮子露，當中白木耳含植物性膠質，可潤肺止咳，具保濕滋潤效果，蓮子則是補脾健肺，另外，用於收斂肺氣的酸味食物則可考慮檸檬、葡萄、柚子等。

黃繻誼說，立秋後天氣漸轉涼，日夜溫差大，是容易感冒的季節，建議早出晚歸的民眾，白天出門時可要多備薄外套，配合洋蔥式穿搭，避免夜間著涼；另外，早起可使肺氣舒展，建議民眾晚尚可早點就寢，約在晚上9至10點入睡，早上5至6點起床。

他也提到，人體出汗量隨秋天轉涼漸漸減少，體熱的產生、散發及水鹽代謝逐漸恢復平衡狀態，因此人體感到舒適，並處於鬆弛的狀態，不過身體卻隨之有種莫名的疲憊感，這就是「秋乏」，這時可根據自身體質和愛好，透過適當運動如散步、太極拳、爬山等輕鬆柔緩的項目驅除。

此外，秋天植物逐漸泛黃凋零，民眾心情可能隨之感到悲傷，進而影響身體狀況，因此黃繻誼建議大家盡量保持喜悅，從事喜歡、感興趣的事物，幫助自己排解憂愁，避免難過情緒傷害肺氣，出現氣喘、慢性咳嗽的狀況。

黃繻誼也分享2個適合在秋季按壓的穴位，首先是「迎香穴」，對鼻子過敏或鼻塞者有通鼻竅的效果，按壓方式可將左右兩手比成劍指再搓揉鼻翼；另一個則是「魚際穴」，按摩方式將兩掌相對，將兩手魚際貼揉，可用於清除肺熱、止咳喘，同時也能幫助改善喉嚨的乾癢疼痛。

花蓮慈濟醫院中醫部醫師黃繻誼分享適合在秋季按壓的穴位「迎香穴」，對鼻子過敏或鼻塞者有通鼻竅的效果，按壓方式可將左右兩手比成劍指再搓揉鼻翼。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）