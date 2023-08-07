在Delaware法院的破產申請文件中，列出了10億至100億美元的資產和負債，債權人超過10萬人。

執行長Darren Hawkins在聲明中說，公司經營超過100年之後，現在宣布倒閉，這是令人相當失望的。

Yellow是美國大型貨運公司之一，客戶包括沃爾瑪和家得寶(Home Depot)等大型零售商，以及製造商和Uber貨運等。此前一些公司因為破產擔憂，已經暫停對Yellow發貨。

該公司一直在與工會就一項提高效率的內部重組計畫，進行爭議性的談判。

最近該公司成功避免了2.2萬名工人進行罷工。而在解決罷工威脅之前，Yellow在堪薩斯州(Kansas)聯邦法院起訴工會，試圖阻止罷工，並稱工會的拒絕談判，是將公司推到「滅絕的邊緣」。

除了這些困難之外，Yellow的電子商務業務，從新冠疫情期間的高峰大幅下滑。同時之間，整個卡車貨運產業也是下滑。

根據Refinitiv的資料，2003年收購Roadway和2005年收購USF，為Yellow帶來債務。該公司去年公布的債務總額為15億美元。

在2020年川普政府曾經對該陷入困境的公司發出7億美元的貸款，如果Yellow無法還款，政府將蒙受損失。