法人表示，群光第二季營收受惠急單挹注，表現亮眼並墊高基期，第三季在終端需求尚未明顯回溫及運動攝影機客戶遞延拉貨之下，預期營收將較第二季微幅下滑。雖營收小幅下滑，但法人認為，群光在營運費用嚴格管控下，營業利益率將可望至少維持在第二季水準。

群光集團秉持永續發展的精神，經過審慎評估，暨去年經SBT審核通過範疇一、二減排56.8%以及範疇三減排44.2%的減碳目標後，為更進一步降低氣候變遷的衝擊，亦承諾於2050年實踐淨零，目標為於2050年將溫室氣體排放量降至零。群光希望藉由降低碳排，減緩全球暖化對環境和生態的影響。此外，群光積極精進ESG等各項企業永續經營指標，成效亦獲得國際知名的永續評鑑機構Sustainalytics肯定，根據最新的評比報告顯示，群光ESG風險指數由中度風險降至低度風險，領先同業，且於全球參與評比的公司中，位居前9個百分位數。