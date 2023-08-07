台灣碳權交易所今天正式揭牌，總統蔡英文說，從2023年到2030年，淨零碳排整體努力，預計帶動4兆元以上民間投資，創造5.9兆元產值，提供超過55萬個相關就業機會。

台灣碳權交易所總部設於高雄，蔡總統、行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁等人共同出席見證，眾人手持金壺灌溉植栽白鶴芋，象徵攜手減碳。

蔡總統致詞時說，台灣碳權交易所是由國發基金及台灣證券交易所共同出資成立，總公司設於高雄，資訊交易中心設於台北；過去產業分工，高雄多是發展鋼鐵、石化、造船等大型工業，在台灣經濟發展中為國家打下工業化基礎，更是創造經濟奇蹟的關鍵。

蔡總統指出，總部設於高雄，一方面高雄鋼鐵業、造船業是離岸風電供應鏈中不可或缺角色，另一方面高雄本地的大型工業將會發揮大帶小的功能，帶動台灣整體製造業進入碳中和的時代，推動產業轉型，也培養更多減碳人才。

近年來，美國紐約、英國倫敦、日本東京、新加坡等先後成立碳權交易平台，蔡總統認為，台灣碳權交易所能讓台灣跟上國際淨零轉型潮流，跟其他國家碳交易所進行國際合作，將是協助台灣達成低碳目標的關鍵助力。

蔡總統表示，去年3月國發會公布，2050淨零碳排路徑及策略總說明，未來會透過自願減量額度交易、增量抵換交易及國外碳權交易3大機制，運用交易平台力量，落實淨零碳排目標，加速淨零轉型進程。

另外，環境資源部也會推動氣候變遷因應法的相關子法陸續上路，逐步完成碳定價、碳交易的相關機制。

陳建仁致詞說，氣候變遷帶來嚴峻風險，最近2個颱風接連侵台造成淹水，前幾年也碰上百年大旱，政府透過前瞻基礎建設超前部署，將洪水、大旱的影響減到最小，也希望高雄市桃源區、南投仁愛鄉能早日恢復正常。

話鋒一轉，陳建仁說，近來防災可看到陳其邁超前部署，西南氣流一來時，趕在豪雨未下就開始撤離，山區病人不必因為路斷而出動直升機協助就醫，「但有一些縣就不是這樣」，如果無法超前部署，防災工作就會相當困難。

陳建仁表示，舉防災為例是要告訴大家，政府超前部署能讓很多工作做得很好，包括前瞻建設、碳交所都是前瞻部署的努力，「這樣國家施政才能永遠在全世界佔有領先的角色」。（編輯：陳仁華）1120807