總統蔡英文日前稱自己沒有債留子孫、嚴守財政紀律等，引起各界熱議，財政部次長阮清華今（7）日上午親上火線召開記者會說明，強調蔡政府執政7年僅舉債4350億元，遠低於扁政府及馬政府；針對作假帳質疑，阮則認為此說法不可思議，「財政部若作假帳的話，我們都要下台了」。

財政部今日召開記者會，阮清華表示，總預算是政府每一年度必須辦理的「常態性」預算，至於特別預算則依預算法及各特別條例規定，由各業務權責機關評估必要性，經行政院核定、立法院審議後才得以執行，並受審計機關審核監督。

針對在野黨針對特別預算的編列及財政紀律等提出質疑，阮清華解釋，健全的財政不代表就是要完全不舉債，若有需求或是緊急狀況，只要在合理範圍內都沒有問題，重點是要控管債務的執行成效、償還能力等。

阮清華提到，扁政府8年任期增加1.49兆債務，馬政府任內也增加1.73兆債務，而蔡政府的債務僅增加4350億，顯見蔡政府任內對於債務管理非常嚴謹；至於各界質疑的作假帳，阮則說「有點不可思議，財政部若作假帳的話，我們都要下台了！」