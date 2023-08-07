玉山金控與馬偕紀念醫院於8月第5度攜手合作舉辦「送愛到柬埔寨~國際義診活動」，由馬偕紀念醫院提供醫療服務、玉山銀行組成兒福志工團及翻譯團，提供全面性醫療諮詢、健檢及健康照護，科別包含：小兒科、腸胃科、急診科、婦產科及牙科，3天時間看診人次達2100人；而銀行及志工更分送6000公斤米糧及超逾2000份民生物資及衣物給偏鄉貧戶，透過實際援助幫助柬埔寨偏鄉家庭免於飢餓之苦。

玉山金控董事長黃男州表示，玉山與馬偕紀念醫院長期合作舉辦國際義診活動，共同抱持著愛無國界與關懷生命的理念，致力照顧偏鄉村民及孩童健康，傳遞台灣人民的愛與溫暖。未來玉山將持續透過國際志工培訓及在地員工參與，結合當地醫療機構及非營利組織的力量，舉辦國際義診、弱勢關懷及教育提升等志工活動，秉持「一份愛可以牽引更多的愛」的精神，與跨界夥伴共創更美好的國際村。

玉山金控、馬偕紀念醫院與當地協會自2016年開始前往柬埔寨及緬甸義診，歷年來共造福超逾12000位偏鄉村民及兒童，結合由馬偕紀念醫院醫療專業、當地協會協助協調以及規劃、玉山柬埔寨子行UCB同仁擔任翻譯，貢獻各自專長。為讓孩童能夠安心看診，此次更由玉山銀行台灣同仁籌組兒福志工團，讓柬國孩童深深受到新奇且具台灣特色的團康活動所吸引，歡樂的氣氛舒緩了孩童看診前的緊張情緒，更讓偏鄉村民擁有優質的醫療體驗，大大地提升醫師的看診效率。

馬偕紀念醫院國際醫療中心蔡維德主任說：「延續馬偕博士愛與奉獻的精神，堅持投入國際義診已24年，足跡遠達距離台灣近9000公里的吉里巴斯、聖文森、斐濟及烏克蘭，或者鄰近的緬甸及柬埔寨等東南亞國家，希望將馬偕之愛傳遞到世界每個角落。」玉山志工感謝馬偕醫師們長期參與及投入，並懷抱知福、惜緣、感恩的玉山核心企業文化說到：「今年義診地點選在暹粒省的鄉下小學，連日大雨讓路況更加艱辛，甚至必須步行才能進到村落看診；加上高溫濕熱、資源匱乏的環境，讓醫師及志工體力已超逾負荷，但想到村民及孩童看診後滿足的笑容，讓疲憊的醫師及志工們又有滿滿的動力」。