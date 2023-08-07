才離開沖繩的怪颱卡努預計10日上午從韓國南部登陸，並貫穿朝鮮半島，才被熱浪襲擊的第25屆世界童子軍大露營（World Scout Jamboree）即將面臨暴風雨，主辦單位今（7）日宣布，將4萬名童子軍全數撤離新萬金營地，預計各國代表團將在明（8）日上午陸續撤離。

綜合美聯社、韓聯社報導，南韓國家氣象廳預估，卡努颱風預計10日上午從慶尚南道沿岸登陸，登陸後將以強勁威力穿透朝鮮半島，卡努經過時，南韓各地將颳起大風大雨，當地最快9日就會感受到風暴。

為了因應即將到來的狂風暴雨，世界童軍運動組織（World Organization of the Scout Movement）今日表示，南韓政府已通知，將提前撤離在半島西南方全羅北道扶安郡新萬金營地參加大露營的所有童子軍，相當於緊急撤離來自158國的4萬人。

圖為美國童軍不敵熱浪，6日拔營的畫面。（圖／美聯社）

南韓總統尹錫悅表示，已經要求相關單位制定緊急計畫，包括可能將這些童子軍安置在首爾或鄰近城市的飯店。

南韓政府指出，各國代表團預計8日上午開始陸續離開營地。