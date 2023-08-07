本月共有13檔股票原型ETF將於8/16~8/21除息，其中，富邦特選高股息30(00900)、永豐優息存股(00907)年化殖利率分別為18.05%、12.39%，分居8月配息冠、亞軍；第三名、第四名的兆豐台灣晶圓製造(00913)及復華台灣科技優息(00929)，年化殖利率則是近8%，也十分吸睛；其餘ETF多數介於6%~7.5%左右。

（資料來源：各投信公司，資料日期：2023/08/02）

值得注意的是，都是標榜高股息的00900、00907上一次配息成績不甚理想，人氣退燒不少。00900今年5月每單位配息金額僅0.017元，年化殖利率不到1%；00907今年6月每單位配息金額0.074元，年化殖利率不到3%，配息率低落，不少股民因而出走；此次兩檔ETF大幅拉高配息金額，00900、00907每單位配息金額分別提高至0.6元、0.308元，殖利率高達18%、12%。00900沒有納入收益平準金的制度所以配息高低差異甚多，能否再度擄獲股民們的心，值得觀察。

至於今年高股息ETF黑馬00929第二次配息率依然高開，規模可望再進擊！00929自6/9上市以來，人氣持續不墜，尤其7月首次配息後，買氣更是急速竄升，5日平均成交量躍升高股息ETF前二大，僅次於國泰永續高股息(00878)，7月規模就膨脹了116億元，成長金額僅次於00878。如今掛牌不到2個月，00929規模已從50多億元暴增至200多億元，晉升高股息ETF五哥，受益人數也突破13萬人，是今年新成立ETF表現最佳者，顯示月配息及高殖利率深受存股族青睞。

（資料來源：證交所，各投信官網，資料日期：2023/08/04）

00929 第二次除息日為8/17，若想參與此次配息，投資人最晚於8/16前持有或買進，9/12即可領息入袋；由於近期台股行情波動度加大，想要分批進行中長期投資者，亦可至元富、玉山、兆豐、統一、國泰、凱基及群益金鼎等券商進行定期定額布局。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。