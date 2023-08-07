受惠於股市牛氣沖天及聯準會近升息循環，今年股票型及債券型ETF市場紅不讓，CMoney統計年初至今，股票型ETF總規模超過1.4兆元，今年即新增逾3,600億元；債券型ETF總規模1.6兆元以上，今年增加逾4,100億元，顯示國人對於ETF之熱愛程度。

分析7月全市場ETF買氣前十大，台股ETF人氣最旺，共計5檔，佔據半邊江山，其次為債券型ETF共4檔。前三名分別為復華台灣科技優息(00929)、元大美債20年(00679B)、元大台灣50(0050)，7月以來受益人數增加8,000人以上；其中，以00929買氣最為熱絡，受益人數新增64,297人，比其他ETF高出2.6倍~11倍，榮登全ETF市場第一名。

資料來源：CMoney，資料日期：2023/08/02

進一步觀察規模增長，7月全市場ETF規模增加前十大，以債券型ETF檔數最多，高達7檔，其餘3檔為台股高股息ETF。當中有4檔ETF規模增加百億元以上，依序為復華台灣科技優息(00929)、國泰永續高股息(00878)、元大投資級公司債(00720B)及元大美債20年(00679B)。

3檔高股息ETF中，00929規模增加124億元，其中新申購約8.12億單位數；至於00878、0056規模增加，多是來自於股價上漲，7月以來單位數沒有增加反而減少，其中以00878單位數減少最多，共贖回約7.35億個單位數；0056則是贖回1.99億個單位數。

資料來源：CMoney，資料日期：2023/08/02

無論就受益人數或是規模成長，00929均是增加最多，摘下7月全市場ETF雙料冠軍，贏過當紅炸子雞00878，以及高股息老大哥0056，顯示00929人氣攀升、攻勢猛烈。

由於00929近日公布第二次配息金額，與首次相同，每單位維持0.11元，以8/4收盤價16.43元估算，年化殖利率約8.03%，多數存股族認為「沒有漏氣」、「月配月美麗」，預估8/17第二次除息日前，買氣可望再推升。投資人最晚於8/16前持有或買進，9/12即可領息入袋；欲定期定額者，則可至元富、玉山、兆豐、統一、國泰、凱基及群益金鼎等券商定期定額分批布局。

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