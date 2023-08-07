通傳會（NCC）6月28日強行通過鏡電視上架，後續要求鏡電視大股東簽署「不得轉讓股份」切結書，但立委陳椒華爆料，鏡電視8大股東是人頭代持，NCC是以附款停止條件，轉移放水責任。對此，NCC澄清，絕無此事，針對相關檢舉，查無證據證實有人頭代持等狀況。

NCC表示，停止條件最後期限內切結完成，許可處分始生效力，有關外界質疑所設停止條件為NCC轉移調查責任，該會已竭盡行政調查可能，不會對任何申請案有放水、卸責的狀況。

NCC指出，鏡電視最初在去年4月12日提出負責人變更案，針對外界所提檢舉，若有人頭代持、中國資金等違反鏡電視執照申設附款或其他法規問題，已多次請鏡電視到會陳述意見，同時請金管會、經審會、法務部、陸委會、國安局等單位協助調查，均無證據證實違反規定。

針對外界關切和內部檢舉事項，NCC強調，該會皆盡可能進行行政調查，在同類型的申請案中，已用最嚴格的審查密度及強度，由於「股東持股不得轉讓」為該會當初同意許可鏡電視申設的重要條件，因此後續為周延考量行政調查的極限性，也附加停止條件許可負責人變更，絕無放水、卸責的可能。

NCC表示，目前已收到鏡電視全體股東的切結聲明，將依衛星廣播電視法，以及鏡電視執照申設時所設附款，持續監理，對於檢舉案已詳加行政調查，將會依法行政，積極辦理人民申請案，呼籲各界尊重NCC行使職權的獨立和專業性。