台股ETF熱度不減，擁有「月配息」機制的復華台灣科技優息（00929），連續兩個月配息金額皆為0.11元，近8%的穩定配息率更是受到市場青睞，根據集保中心統計至8月4日資料顯示，00929每周增加的受益人數，已連續4周位居冠軍寶座，而且自6月9日掛牌至今不到60天時間，規模已經突破200億元大關。

最新公布的集保戶股權分散統計的數據顯示，00929的受益人數在7/31~8/4一週增加了15,041 人，較前一週成長了13.06%，總受益人突破13萬人大關，躋身高股息五哥。

00929受益人成長13.06% 坐上「周冠軍」寶座

資料來源：集保中心，2023/8/4。

事實上，00929掛牌以來屢屢寫下ETF的新紀錄，而且也獲得官股行庫的青睞，除了在近20日買超00929近21.1億元，更榮登官股券商5日、10日、20日ETF買超張數之冠。

資料來源：cmoney 2023/8/4

ETF大黑馬非「它」莫屬！ 00929落實配息平滑化策略

00929從6月9日掛牌以來，截至目前不到2個月的時間，規模成長達383%，尤其第一次配息受到各界矚目，每單位配息金額0.11元、年化率近8%，而且除息日當天秒填息引發市場高度討論，而依復華投信官網最新公布的7月份收益分配期前公告，00929的配息金額與首次相同，維持在0.11元，符合其配息平滑化的策略。

00929第二次除息日為8月17日，發息日為9月12日，意味者投資人只要在8月16日前買進或持有，就可以參加本次的除息，欲申購的投資人可以透過元富、玉山、兆豐、統一、群益、凱基、國泰等券商，進行佈局。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。