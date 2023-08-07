蔡政府執政期間，編列特別預算問題遭到在野黨痛批，財政部次長阮清華今日出面說明，很多人批評特別預算是逃避監督、作假帳，阮清華表示，「我們是五權分立的民主國家，不可能規避監督；更不可能作假帳，作假帳我們就要下台了，公務員多很守法」

阮清華表示，與國際相比，台灣的債務管控已經最為嚴格，像是美國沒有訂上限，經過兩黨協商就可以往上提；歐盟方面，未償債務餘額不可超過GDP的60％、赤字不可超過GDP3％，但很多歐盟國家也不符合這項規定。

日本是最寬的，而泰國雖然有債限比率，但是也會依據實際需要而調整，2016年泰國就將上限從60％調高到70％。而台灣自1996年修法以來，就從未動過債限，而且台灣還有流量限制、法定債務還本等要求。

到了2023年7月底，長期債務執行還本已經達到1110億元，並陸續清長短期債務，人均負債已經降至25.6萬元；阮清華強調，實際上每個國家國情不同，通常不會與其他國家這樣比，如果要這樣比，美國人每人一出生就要負債9.73萬美元。

外界好奇的是，蔡政府確實特別預算是較多，而且跨年度比較長，甚至有些特別預算執行期間跨度都到下一任總統任期，所以以蔡政府上任至今，只淨增加4350億元，與其他總統任內相比淨增加數，恐有違失與公平。

阮清華表示，將特別預算算入，包含前瞻、戰機等特別預算算入，財政部概估，到2026年債限比率與現在差不多，也大概在30％上下；他強調，很多人批評特別預算是債留子孫，但有不同的看法，像是重要的公共建設如捷運、高鐵等重要建設，都是百年建設，若以代際公平原則來說，建設資產後代子孫，造福後代子孫。