電商女王瑪菲司（Mavis）8月生日喜迎人生第一個代言，且商品日前一上架，竟短短10幾分鐘就突千萬營業額，直接賣到斷貨；她今（7日）舉辦高規格慶生同樂會暨代言記者會，以一身白色俏麗短禮服，搭配價值千萬元珠寶出席，瑪菲司透露今年度仍有多項新計畫進行中，除了許願今年新歌、新書、新電影順利發行，「還有因兒子啾哥很瘋迷black pink，希望我可以像她們一樣穿上短版T展露腰身，瘦身有成完成啾哥心願」。

瑪菲司曾錄過3集《我愛黑澀會》，與周宜霈（大牙）昔日同為黑澀會美眉，今受訪問及大牙日前指控陳建州曾在當年共事時性騷，瑪菲司心疼表示：「她是個活潑有勇氣的女生，每個人都需要被尊重，我們自己如果生女兒也會擔心發生這種事情。」類似情形曾發生在自己身上？瑪菲司開玩笑說：「我好難過我沒有發生過『需要逃離的事』。」提醒大家如果發生類似情形，一定要勇敢說不要，「不喜歡的事勇敢說不，保護自己很重要」，希望之後有機會邀大牙上直播節目，「她是女生很好的典範」。

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