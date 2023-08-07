展望下半年，佳世達表示，資訊產品的市場供需已逐步恢復秩序，但在通膨、升息、戰爭、銀行危機及市場買氣等挑戰下，大環境景氣並未明顯復甦，估計需求僅緩步回升。佳世達旗下醫院營運健康，復甦最為明顯，智能方案和網通事業雖有庫存調節情形，仍看好長期數位轉型和基礎建設需求。

佳世達2023年第二季各事業營運如下：高附加價值事業營收264億元，季增2%，占比達51%，營業毛利率及營業淨利率雙率雙升;醫療事業營收季增7%，營收、營業毛利率與營業淨利率均較上季與去年同期增加；智能方案營收季增1%，營業毛利率與營業淨利率微幅季減；網通事業營收季減2%，營業毛利率與營業淨利率微幅季減；資訊事業營收季增3%，營業毛利率與營業淨利率連續三季上升，營業毛利率也較去年同期上升。

佳世達2023年上半年財務報告如下：合併營收1026億元，年減17%；營業毛利164.92億元，年減4%；營業毛利率16.1%，年增2.2個百分點，創二十年同期新高；營業淨利27.93億元，年減22%；營業淨利率2.7%，年減0.2個百分點；稅後純益22.92億元，年減17%；歸屬於母公司淨利13.48億元，年減11%；每股稅後純益（EPS）0.69元。