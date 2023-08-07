隨著國人健康意識的抬頭，運動越來越盛行，但是許多人卻不曉得「吃」比運動更重要。有些人運動完就立刻喝手搖飲或吃油炸食物，一直不見減重效果，導致沒有成就感，直至最後放棄。因此，運動前、中、後吃得正確，才是讓你真正事半功倍的因素之一！

運動需要能量，故運動前進食非常重要，如此才不會在運動時過度疲勞甚至無力；運動後，身體已消耗一些能量，所以要補充食物使肌肉達到修復。

運動前：碳水化合物

建議1小時內補充適量的碳水化合物，以免運動時腸胃不適。碳水化合物可以提供身體需要的葡萄糖作為能量來源，亦可被儲存於肝臟及肌肉作為肝糖，而肝糖就是身體的燃料，因此可當作備用電池儲存起來。

運動中：補充水份

運動會揮灑汗水，因此應於每20分鐘補充100至200ML的水份，幫助身體散熱。補充運動飲料則是視流汗量及運動時間而定，若只是散步等30分鐘以內的運動，喝水即可。

運動後：碳水化合物、優質蛋白質

最佳補充時間為運動後半小時內，且根據不同的運動屬性，其補充的飲食比例亦有些許不同。有氧運動為蛋白質1：碳水化合物3~4；肌力訓練則為蛋白質1：碳水化合物2~3。蛋白質包含雞胸肉、鮭魚、豆腐、豆漿、雞蛋及乳製品等，碳水化合物為地瓜、南瓜、燕麥、香蕉、蘋果、馬鈴薯等等。建議熱量為300卡以內。

那麼，為何運動前、後都要攝取蛋白質及碳水化合物呢？原因在於，蛋白質可以修補被分解的肌肉且促進肌肉生長；而碳水化合物則是補回消耗掉的肝醣，使下一次的運動能有好的表現。除此之外，預防抽筋可以攝取深綠色葉菜、香蕉、毛豆、堅果等食物，讓運動成為一件既安全又身心靈健康的日常！