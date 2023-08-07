中華民國足球協會將於9月8日晚間7點於高雄國家體育場，辦理今年第2場主場國際積分邀請賽，邀請到同樣在亞洲實力不俗的菲律賓男子國家足球代表隊來台進行交流，這次主場國際積分邀請賽也是2026年美加墨世界盃資格賽第1輪前哨戰，中華足協在體育署國際組協助下，邀請外隊來台交流「以賽代訓」調整自身技、戰術，積極備戰10月份即將進行的世界盃資格賽首輪賽事。

今年6月16日中華男足在高雄國家體育場迎來久違的主場賽事，與亞洲勁旅泰國經過90分鐘激戰，中華隊最後關鍵時刻吳彥澍助攻陳庭揚頭槌逼和對手，讓進場近7000位以及線上超過2萬名觀賽的球迷大呼過癮，兩天後中華男足更在征戰菲律賓客場國際友誼賽，在吳彥澍、游耀興、林明偉年輕好手進球助威下，將落後局勢逆轉反超奪勝，這次菲律賓來台參賽將尋求復仇。

中華男足隊總教練懷特（Gary White）表示9月份賽事會以最佳陣容來整合應戰，包含旅外好手的招募，持續打造磨合中華隊的陣型與文化，勢必要和全場球迷一起帶著最強的氣勢進入世界盃資格賽事。

中華足協自從理事長王麟祥上任後不斷推動足球發展，包括6月份對陣泰國，足協策劃傾全力促成「多螢多頻」、全方位的賽事轉播服務，頻道之多、平台之廣堪稱國內足球賽事轉播史之最，9月8日2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽售票將在7日中午起在udn售票網開賣，全票300元、優待票100元，希望球迷多多進場為中華隊加油。