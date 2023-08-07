蓋兒加朵在新片中飾演女特務，被讚像「女版007」。（Netflix提供）

以《正義聯盟》、《神力女超人》在好萊塢聲名大噪的以色列演員蓋兒加朵是當代最受矚目的女演員之一，這次蓋兒在電影《攻心諜戰》飾演女特務史東，片中她的打鬥英姿被譽為「女版龐德」。對此，蓋兒在6月接受訪談時謙虛回應：「這樣我很不好意思啦！」接著補充「史東是一個又帥氣、又辣、又聰明的女性，我非常享受扮演她。」

《攻心諜戰》主演齊聚3國優秀演員同框，來自以色列，飾演「史東」的蓋兒加朵；來自愛爾蘭，飾演「帕克」的傑米道南；印度裔英國女演員，飾演「凱雅」的艾莉雅巴特。蓋兒對此感到很驕傲，儘管大家是如此的不同，但劇組感情好到不行。蓋兒更坦言：「真的好險大家處得來，這是一部橫跨全球拍攝的電影，處不來會很可怕！」

提到這次有諸多對手戲的傑米道南，蓋兒大方讚美：「他超級幽默又很務實，很好相處的一個人。」如果要用一個形容詞形容2個人在電影中的角色，蓋兒會怎麼說呢？「帕克很精明，史東很『狂』」蓋兒想了片刻，給出了超篤定的答案。