好市多明（8）日起正式換卡，會員出入賣場皆須出示富邦聯名卡才能消費，業者表示，持富邦聯名卡到賣場、線上購物或自助加油都享有2%至3%好多金回饋無上限，該卡片也可用於外送、節能商店、有機食品、健身運動、醫藥保健、影音、藥妝等精選通路，享最高5%好多金回饋。

好市多表示，持富邦聯名卡於賣場內消費享2%好多金；線上購物也享3%好多金，在好市多自助加油也享最高3%好多金回饋，且回饋無上限。每期帳單上限也加碼至200元，每1元好多金可折抵1元台灣好市多會費或賣場內消費。

好市多指出，富邦聯名卡的回饋與黑鑽會員回饋是可同時搭配使用，黑鑽會員享有絕大多數消費2%的回饋，回饋上限3萬元。

另富邦聯名卡和3大旅遊、國內8大精選通路也有推出優惠活動，時間延長至10月31日，會員於指定航空公司、旅行社及海外實體通路持聯名卡消費最高享5%好多金回饋。平時不出國會員也可於外送、節能商店、有機食品、健身運動、醫藥保健、影音、藥妝與LINE Pay等精選通路使用聯名卡消費，享最高5%好多金回饋。

若到賣場忘記帶實體卡片，好市多說，明起Costco App設定開通好市多電子會員卡，會員只要綁訂富邦聯名卡，在全省好市多賣場或自助加油站皆可使用。