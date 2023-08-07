Zack Greinke was on deck ready to hit for the Royals after taking the lineup spot of the injured Salvador Perez



Unfortunately the inning ended and Greinke got pinch hit for in the 5th pic.twitter.com/F6pJVJkkLm — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 6, 2023

大聯盟改用全面DH制度，加上二刀流怪物大谷翔平立下前所未見的標竿，那些曾經擅長打擊的投手只能緬懷過去時光了。皇家「Z魔神」葛倫基（Zack Greinke）7日對戰費城人，意外獲得打擊機會，他戴上頭盔和手套滿心期待，可惜前一位打者梅倫德斯（MJ Melendez）內滾結束了該半局。

葛倫基說：「我很興奮想要打擊，我希望對手華克（Taijuan Walker）給我幾顆球打。」皇家捕手裴瑞茲（Salvador Perez）第2局被觸身球砸傷退場，DH費明（Freddy Fermin）臨時轉當捕手，先發投手葛倫基因此取代裴瑞茲第三棒的位置。

皇家第4局打回第一棒，那時已兩出局，第二棒梅倫德斯打擊，葛倫基在旁預備，結果梅倫德斯出局而無緣上陣。梅倫德斯有點愧咎，「我知道他很想要打擊，真希望我能幫上忙。」不過皇家總教練昆崔羅（Matt Quatraro）解釋，當時他們落後1分，除非梅倫德斯開轟超前，否則他不會讓葛倫基打擊，後來第5局就換了代打和投手。費城人終場8比4獲勝。

葛倫基4局失5分吞敗，本季1勝12敗、自責分率5.53。過去國聯需要投手打擊的時候，葛倫基曾是很厲害的「二刀流」，2013年繳出0.328打擊率獲得銀棒獎，2019年又繳出0.280打擊率第二度獲獎，他最後一次打席是在2021年。然而大谷翔平出現之後，本季以美聯全壘打王身分兼任先發投手，相較之下其他投手真的沒必要打擊，還是乖乖把打擊位置讓給專業的DH。