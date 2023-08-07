大聯盟改用全面DH制度，加上二刀流怪物大谷翔平立下前所未見的標竿，那些曾經擅長打擊的投手只能緬懷過去時光了。皇家「Z魔神」葛倫基（Zack Greinke）7日對戰費城人，意外獲得打擊機會，他戴上頭盔和手套滿心期待，可惜前一位打者梅倫德斯（MJ Melendez）內滾結束了該半局。
葛倫基說：「我很興奮想要打擊，我希望對手華克（Taijuan Walker）給我幾顆球打。」皇家捕手裴瑞茲（Salvador Perez）第2局被觸身球砸傷退場，DH費明（Freddy Fermin）臨時轉當捕手，先發投手葛倫基因此取代裴瑞茲第三棒的位置。
皇家第4局打回第一棒，那時已兩出局，第二棒梅倫德斯打擊，葛倫基在旁預備，結果梅倫德斯出局而無緣上陣。梅倫德斯有點愧咎，「我知道他很想要打擊，真希望我能幫上忙。」不過皇家總教練昆崔羅（Matt Quatraro）解釋，當時他們落後1分，除非梅倫德斯開轟超前，否則他不會讓葛倫基打擊，後來第5局就換了代打和投手。費城人終場8比4獲勝。
葛倫基4局失5分吞敗，本季1勝12敗、自責分率5.53。過去國聯需要投手打擊的時候，葛倫基曾是很厲害的「二刀流」，2013年繳出0.328打擊率獲得銀棒獎，2019年又繳出0.280打擊率第二度獲獎，他最後一次打席是在2021年。然而大谷翔平出現之後，本季以美聯全壘打王身分兼任先發投手，相較之下其他投手真的沒必要打擊，還是乖乖把打擊位置讓給專業的DH。
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