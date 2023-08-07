台灣光罩第二季合併營收17.99億元，季增15.11％、年減9.75％，創歷史第四高。營業利益1.63億元，季減14.39％、年減達62.14％，為近7季低點、仍創同期次高，毛利率、營益率「雙降」至26.23％、9.1％。不過，歸屬母公司稅後淨利1億元，雖季減達51.77％、但較去年同期虧損3.33億元顯著轉盈，每股盈餘0.49元。

累計台灣光罩上半年合併營收33.63億元、年減9.14％，營業利益3.55億元、年減44.73％，毛利率、營益率降至26.74％、10.56％，均創同期次高。受惠業外顯著好轉，歸屬母公司稅後淨利3.08億元、較去年同期虧損5.77億元大幅轉盈、改寫同期新高，每股盈餘1.5元，亦創近26年同期高。

台灣光罩亦公布2023年7月自結合併營收6.19億元，較6月6億元成長3.22％、較去年同期6.7億元減少7.68％，回升至今年次高、改寫同期次高。累計前7月合併營收39.82億元，較去年同期43.72億元減少8.92％，續創同期次高。

展望後市，台灣光罩表示，現階段光罩客戶訂單持續穩定，儘管半導體廠成熟製程稼動率因市場需求不振而下滑，但許多IC設計公司仍選擇在低迷時期開發新案，為明年復甦作好準備，帶動成熟製程光罩數量激增。

台灣光罩指出，目前正積極開拓高階光罩產品，藉此拉高下半年獲利表現。集團子公司營運表現也逐漸進入成長軌道，旗下專注散熱技術的艾格生科技稼動率已達逾90％、產線良率提升至逾95％，正式進入轉虧為盈階段，將為集團營運表現帶來正向貢獻。

隨著新產能逐季開出、平均售價（ASP）提升，台灣光罩目標今年營運逐季成長，全年本業營收及獲利目標均成長3成，並看好集團合併營收突破百億大關、再創新高，整體獲利表現亦可望優於去年。