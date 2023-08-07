🔴 Vous l'attendiez, la voici !



🗞️La Une du Journal du Dimanche du 6 août ⤵️



➡️«Nous ne sommes pas des faits divers»

Lettre ouverte de familles de victimes au président de la République pic.twitter.com/gQRScipeJz — Le JDD (@leJDD) August 5, 2023

法國唯一全國發行的週日報「星期日報」，這個週末出版了自爭議性極右派人物出任總編輯以來的第一份報紙。這位總編的人事案曾引發了社內員工前所未見且曠日持久的罷工行動。

法新社報導，星期日報（Journal du Dimanche）是法國發行量最高的報紙之一。勒仁（Geoffroy Lejeune）獲任命為星期日報新任總編輯後，員工發動的罷工行動持續了40天，直到8月1日才結束。

星期日報員工預料將出現一批離職潮，藉此抗議勒仁接任總編輯。勒仁的崛起凸顯了法國媒體和政壇右傾的情況。

星期日報今天出刊令人意外，因為它原訂8月中旬才會「重出江湖」，終結報社員工自6月22日以來的罷工行動。這場罷工導致報社癱瘓，一連多週無法順利出報。

法國新任的城市部長阿格雷斯蒂-魯巴什（Sabrina Agresti-Roubache），是星期日報新領導階層入主以來，首位答應採訪邀約的政府官員。

6日出刊的星期日報，主要靠自由記者和「志工」完成作業。

總部位於巴黎的新聞自由組織「無國界記者組織」（Reporters Without Borders，RSF）表示，星期日報這次的罷工，是自1975年「巴黎人報」（Le Parisien）停工28個月以來，法國媒體史上歷時最長的一次罷工。

34歲的勒仁之前是極右派週刊「現今價值」（Valeurs Actuelles）的編輯。這本雜誌曾於2021年因種族仇恨言論被判有罪。

星期日報所屬的拉卡戴爾集團（Lagardere SCA），由據稱觀點極為保守的億萬富豪波洛黑（Vincent Bollore）所收購，而波洛黑正在擴大媒體版圖，從電視頻道進軍到平面媒體。

星期日報每週發行量約達14萬份，近年來維持中間派路線，並被視為對法國總統馬克宏（ Emmanuel Macron）政府採同情立場。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120807