今年於韓國舉辦的「世界童子軍大會」因場地爆出許多疏失，導致包含台灣在內的各國童軍團體陸續撤離，不過國民黨立委王鴻薇指出，有家長向她陳情，各國早早決定撤離，若因颱風問題無法順利離開，也緊急找好相關住宿地點，但我外交部卻無任何消息，希望外交部能趕快動起來，讓家長們放心。

王鴻薇今（7）日在臉書發文表示，她的辦公室接獲童軍家長陳情，表示目前現場狀況混亂，除了分會不能拿定主意，總會目前也還在協調各式方案，甚至一度傳出，童軍成員可能留在現場等待救援，但周三韓國可能颱風來襲，營區還有淹水前例，這讓在台灣的家長十分憂心。

王鴻薇指出，根據家長轉述，現場各國駐外單位對於撤離拔營都有官方單位協助，美方提供美軍基地暫時收容，英國更是早早決定撤離，如因颱風不能及時撤離，也找好相關住宿地點，但目前外交部在這部分沒有消息，對於1600多人臨時撤離的機票、住宿，也都沒有協助，都是童軍總會自己找旅行社。

王鴻薇提到，她詢問了外交部此事，得到「事情發生3天，駐韓代表梁光中8月4日前往探視團員身體，提供2000瓶水，童軍總會副秘書長張文鑫表達對駐韓代表處的感謝」等回應。她喊話外交部， 2000瓶礦泉水應該很快就喝光了，「趕快動起來，讓焦急的家長們能夠放心，好嗎？」

另外，世界童軍大會主辦單位今日宣布，由於卡努颱風即將登陸韓國，南韓政府已決定提前撤離所有童子軍，預計8日上午就會開始陸續撤離，相關細節待主辦單位公布。