電商女王瑪菲司（Mavis）8月生日喜迎人生第一個代言，且商品日前一上架，竟短短10幾分鐘就突千萬營業額，直接賣到斷貨；她今（7日）舉辦高規格慶生同樂會暨代言記者會，以一身白色俏麗短禮服亮相，展現瘦身成果；會後受訪聊到她和老公H先生結婚邁入第10年，笑稱很努力維持婚姻關係，瑪菲司說：「該做的都要做，固定時間找約會。」H先生開玩笑補充：「（婚姻）天天危機吧。因為我們是24小時在一起，吵架都是吵真的，但越吵感情越好。」

老婆近期瘦身，問他對於老婆身材改變的感受？他直言：「手感不好，以前抓她肚子都有肉，現在就比較沒有。」會否影響性致？夫妻倆笑回：「一樣非常高啊，正常啦。」她之前曾透露打算今年懷第二胎，問及目前進度，她表示有去看醫生，「但醫生說我的身體狀況不太適合再懷孕，因為壓力過大工作關係，我們都很自然在做沒避孕。」第二胎順其自然。