林修銘表示，我國在今年2月 15日公布「氣候變遷因應法」，將2050年淨零排放目標正式入法，台灣企業於全球半導體、資通信、紡織和金屬等產業皆具有舉足輕重的地位，未來面對國際碳關稅的逐步實施，國際大廠如 Apple、Google對於供應鏈減碳的要求，以及企業自身的碳中和需求，對於我們國家及企業來說，勢必將面臨更多壓力與挑戰。

在全球追求淨零的趨勢下，碳定價成為國際上普遍採納的管理工具。碳交所依各碳權性質及對象不同，分為三大交易板塊，屬於國內碳權交易的部分，分為自願減量額度交易及增量抵換交易二類，滿足企業抵減碳費、實現碳中和及因應環評抵換等需求；另外，推出國外碳權交易板塊，攜手具公信力國際認證機構像是Gold Standard，提供高品質的國際碳權買賣支援，最快今年底上架。

同時，碳權交易所將為企業提供碳諮詢及教育訓練，培育專業人才，完善基礎設施。未來，碳交所也會積極參與國際組織及活動，介紹我國減碳相關制度及具體作為，使臺灣與國際接軌，並為我國未來淨零轉型鋪路。

總統蔡英文致詞時表示，近幾年各國相繼成立碳權交易平台，台灣也會積極跟其他國家碳權交易所合作，在推動國內淨零碳排，預期2023年到2030年將吸引4兆元民間投資、創造5.9兆元產值及55萬就業人口。