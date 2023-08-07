智邦7月份合併營收為75.1億元，月增加2.6%、年增加9.78%，寫下單月歷史次高；累計前7月合併營收473.15億元，年增加14.66%。

展望下半年，由於零組件缺貨問題已經在上半年得到舒緩，時序進入下半年網通傳統旺季，儘管宏觀經濟因素衝擊到大型企業支出，但智邦在產業位居領導地位，交換器產品以100G為出貨主力，400G比重也穩定成長，今年佔整體交換器出貨有機會上看15%~20%，將對於整體毛利率、獲利將注入正向貢獻，長線營運也不看淡。

不僅如此，智邦亦搭上近期火熱的AI題材，有鑑於AI將加速規格遷移，更大的傳輸帶動交換器從100G升級到400G/800G。另外，數據中心對交換器的混合式訂單需求增加，也將對智邦利潤率有利。法人表示，智邦將受惠於AI產業發展對高速網路之需求，預計智邦之AI相關產品將於2023年小量出貨，並於2024年發酵。