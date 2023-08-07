當年雙方相約休息站談判與彰化警方攻堅搜索畫面也曝光，過程緊張。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

2021年9月間陳啟祥、陳啟東的同夥在埤頭鄉某透天厝被逮，但陳啟祥、陳啟東早就逃出到柬埔寨。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

陳啟祥、陳啟東夥同共犯共以棍棒、電擊棒、鋁棒、粗電線及空氣槍，輪流凌虐毆打被害人，過程長達6小時。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

2021年在台走私毒品懷疑被黑吃黑而糾眾凌虐殺死運毒船長的天道盟不倒會分子陳啟祥在柬埔寨落網，當年陳啟祥與孿生弟弟陳啟東，夥同20多人將吳姓船長約出來談判，隨即將他帶往彰化一處貨櫃屋拷問、凌虐毆打，送醫不治。稍早當年雙方相約休息站談判與彰化警方攻堅搜索畫面也曝光，過程緊張。

內政部警政署刑事警察局及柬國警方偵破大宗 K 他命走私，逮捕 6 名台灣嫌犯，起出毒品 789 公斤，其中一名被捕的陳啟祥，2021 年 9 月 2 日在彰化縣芳苑鄉涉嫌一起傷害致死案件，目前同案仍有陳啟祥的弟弟陳啟東與其他2名共犯在逃。

彰化縣警察局刑事警察大隊副大隊長張安進指出，該案主嫌為陳姓孿生兄弟，其為掩飾犯行指示蔡及洪 2 名共犯自行前往芳苑分局投案，並向警方佯稱是行車糾紛而毆打被害人致死，不過因死者身上傷勢嚴重，警方認為案情不單純，隨即組成專案小組調查。

2021年9月1日晚上9點左右，陳啟祥、陳啟東夥同共犯共14人，約了吳姓船長等人到西螺休息站見面，隨即將吳姓船長等4名被害人壓到芳苑鄉一處鐵皮屋凌虐，以棍棒、電擊棒、鋁棒、粗電線及空氣槍，輪流凌虐毆打被害人，過程長達6小時。

直至隔日清晨發現吳姓船長無呼吸心跳，一夥人趕緊將其載至二林基督教醫院丟包，並將其他 3 名被害人釋放，案經報請彰化地方檢察署檢察官指揮偵辦，鎖定陳嫌展開追緝，在埤頭鄉某透天厝攻堅，陸續逮捕了計 9 名共犯到案。

張安進強調，陳啟祥、陳啟東在案發4天後從新北市某漁港搭漁船偷渡輾轉潛逃至柬浦寨，全案偵辦移送起訴後，已到案的 9 名共犯以共同傷害致死罪，分別判決處以 9 年、8 年 10 個月、7 年不等有期徒刑，日前陳啟祥在柬國落網，陳啟東及另外2名嫌犯人仍通緝中。