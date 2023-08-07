世界童軍大露營在韓國營地登場，但由於營地高溫酷熱，各國已逾700人中暑，英國、美國童軍甚至宣布提前拔營。據了解，考量到童軍的健康狀況，中華民國童軍總會已提出撤離要求。基隆市政府教育處表示，有關撤離部份將配合總會辦理。也有參與的基隆童軍張宸則睿表示不捨，也遺憾因為輿論影響就撤離，有點背離童軍活動的初衷。

本次第25屆大露營8月1日在韓國新萬金世界童軍大露營營地登場，來自約160個國家的5萬名童軍同場交流，但由於營地問題頻傳，且有高溫情形，各國已逾700人中暑，英國、美國童軍已宣布提前拔營，其他各國也紛紛跟進。

因為童軍活動已經因為各種狀況變調，許多家長也希望可以讓孩子早點平安返家，因此教育部及中華民國童軍總會基於安全考量，於7日與韓方洽談撤離方案，後續還有住宿等問題需解決，還要再請韓方協助。

對此基隆市教育處回應，本次世界大露營基隆市計有43名童軍和13名服務員參加，基隆團員目前狀況良好，活動士氣高昂，享受大露營生活。有關撤離與否，將會配合總會辦理。

不過也有實際參與的童軍有不同意見，像是參加大露營的基隆童軍張宸睿今日就還是和夥伴一同去爬山行程，他表示希望能爭取留在營地。

張宸睿是基隆市八斗高中今年升高二的童軍，他對英國童軍提前離營感到惋惜，但在烈日、沙塵中、蚊子和隱翅蟲危害下，他依舊享受著童軍運動，對有些人把這邊形容的像瘴氣之地一樣，他也感到不以為然。

張宸睿說，看到烏雲與閃電時，其實夥伴們沒有人有怨言，「每個人眼神都在告訴我這個聯隊長，我們不想走。」而他得知教育部決定要撤離的要求，也是有點遺憾表示，教育部可能不理解童軍運動，也有點背離童軍初衷，可能只看家長或輿論的形式壓力就改變決策，也希望能爭取留營。

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