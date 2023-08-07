盛夏天氣炎熱讓人產生不適，除了喝水外，其實吃對食物也能消暑。營養師彭逸珊就分享6款補水食物，包括苦瓜、絲瓜、小黃瓜、冬瓜、西瓜及牛番茄。其中她指出，小黃瓜含水量最高達96.1％；而苦瓜富含維生素C及膳食纖維，能養顏美容、加速有毒物質排出。

彭逸珊在粉專「愛健康營養師 珊珊」發文表示，夏天最怕身體缺水中暑，不妨試試6款食材，補水同時也能吃進好營養：

1、小黃瓜：含水量96.1％，富含膳食纖維，涼拌即可食用，非常簡便。

2、牛番茄：含水量94.7％，富含鉀與維生素A，能助消水腫、維持眼睛健康。

3、絲瓜：含水量94.6％，盛產於夏季，性涼可幫助消暑解熱。

4、苦瓜：含水量94.4％，富含維生素C及膳食纖維，可助養顏美容、加速有毒物質排出。

5、冬瓜：含水量94.1％，可以幫助利尿、消水腫。

6、西瓜：含水量90.6％，炎熱天氣吃上冰涼的西瓜，暑氣立刻消一半。

彭逸珊提醒，夏天為瓜果蔬菜盛產之際，能幫助消暑氣，但通常屬於涼性食物，若本身體質偏寒，烹調時可添加適量的薑、枸杞等溫補食材。

除此，營養師李婉萍曾分享，夏天抗暑最好挑選能同步補充水分和富有礦物質的食物，會讓身體更舒服些，建議可食用，水分較多的蔬果及帶有苦味的食物。水果像是西瓜、香瓜和哈密瓜等都有很高的含水量；含水量超過95％的蔬菜則有萵苣、小白菜、青江菜、芹菜、冬瓜、石蓮花、小黃瓜，補水之餘也提供了鉀、鈣、鎂、鐵等營養素；苦味食材，例如苦瓜就是有助刺激唾液、促進開胃的不錯選項。