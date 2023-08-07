台積電赴美國設廠紛擾不斷，台積電董事長劉德音日前接受《紐約時報》專訪，除了透露亞利桑那廠面對的困境，更反對外界對「矽盾」的觀點。劉德音的說法掀起網友討論，有網友直言，等美國廠建起來，就沒有矽盾了。

外界盛傳台積電晶片能保護台灣免於侵擾的「矽盾」說法，劉德音對此予以否認，他強調大陸不會因半導體改變其軍事態度，即不會因半導體攻打台灣、也不會因半導體而不打台灣，台海關係還要是要取決陸美態度。

網友對此紛紛表示「等美國廠建起來，就沒有矽盾了」、「美國才是最想打掉台積電的，看看大陸對美國造成威脅時老美怎麼出賤招」、「劉德音搞錯，矽盾是讓美日願意協防台灣，進而影響大陸武力侵略台灣的企圖，而美國防衛台灣，半導體只是原因之一」、「矽盾說只存在於一種狀況，就是美國還想要依賴台積電出貨」、「台積電美國廠=繳給老大保護費，不繳=不忠心=等著受死」。

外界則普遍認同矽盾的說法，泰晤士報先前以「半導體是台灣對付大陸最佳利器」為題撰文，強調台灣要善用這項籌碼。報導稱，晶片製造務必根留台灣，直指台灣政府缺乏強大的武裝力量或外交力量，放棄這項籌碼是不明智的。