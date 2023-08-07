目前已成年且有經濟能力的子女，一般父親年紀多在50歲以上。據集保結算所大數據平台統計，2023年上半年台股50歲以上男性投資人的庫存持股，前5名為中鋼、聯電、開發金、鴻海、台積電，就前10名個股觀察，可看出相對偏好鋼鐵、晶圓雙雄、航運、金融股。

而上半年台股50歲以上男性投資人的盤中零股新增人數，排名前10名依序為台積電、長榮、聯發科、群創、鴻海、國泰金、元大台灣50(0050)、玉山金、元大高股息(0056)及台泥，顯示高價、績優龍頭股、金融股及老字號ETF，為爸爸們的長線布局首選。

與去年下半年相比，今年上半年台股50歲以上男性投資人的盤中零股新增人數前10名，則包括緯創、大亞、聯發科、國泰金、正隆、國泰永續高股息(00878)、大魯閣、廣達、元大台灣高息低波(00713)及誠美材。

定期定額標的方面，上半年前3名為元大高股息(0056)、元大台灣50(0050)、國泰永續高股息(00878)。相較去年下半年，上半年成長人數前3名為國泰永續高股息(00878)、元大台灣高息低波(00713)、元大高股息(0056)，足見低價且具高殖利率的ETF頗獲「爸爸股民」青睞。

而上半年最受「爸爸股民」喜愛的定期定額排名前10大標的，則包括富邦台50(006208)、元大台灣高息低波(00713)、台積電、富邦公司治理(00692)、玉山金、兆豐金、國泰台灣5G+(00881)，多達7檔為ETF，為長期投資的優質選擇。

集保結算所認為，對家庭盡心盡力的爸爸，常會忽略自身理財、甚至退休需求，為人子女可透過謹慎投資方式，轉換為照顧父親的祝福。不過，無論是透過定期定額長線布局，或與爸爸討論幫忙買股，都應持審慎態度適時檢視標的表現、避免追高。