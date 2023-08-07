山路崩塌搶修中，北大武山步道畫面曝光。(林業署屏東分署提供)

受卡努颱風及外圍環流影響，林業署屏東分署轄管的檜谷山屋及北大武山步道山屋水源管線遭沖毀，步道沿線仍有零星土石崩塌及倒木阻道，經評估將持續封閉至8月22日。

山路崩塌搶修中 北大武山步道畫面曝光

屏東分署指出，目前北大武山區降雨仍持續，水源頭水勢強勁，搶修等復建工事深受影響。目前都將視天候及設施修復進度，進行滾動式調整。另外藤枝、墾丁及雙流國家森林遊樂區，以及林後四林平地森林園區則照常開放。

屏東分署也提醒民眾，颱風雖已遠離，但山區仍偶有強降雨及落石出現，建議民眾審慎評估山域活動，以維自身安全。