第25屆世界童子軍大露營近日在韓國舉行，因為颱風將至，我代表團原本要全員撤離，但又出現變化。教育部次長林明裕今天下午表示，韓國主辦方決定將所有參加者遷移至到其他安全的營地，我方予以尊重並將配合到最後，也會參加12日的閉幕典禮。

第25屆世界童軍大露營8月1日至12日在韓國新萬金營地舉行，有來自世界各國的4.3萬人參加，其中台灣有1600人。不過因為遇到蚊蟲、酷暑等問題，部分歐美國家已陸續拔營，不少台灣家長也擔心孩子的狀況。

我方中華民國童軍總會今天原本向主辦單位提出要全員撤離，不過後來又出現轉折，主辦單位決定將全數4萬多個參加者往首爾方向撤離，以避開颱風的侵襲，也讓整個活動可以繼續進行。

林明裕表示，這次世界童子軍大會，陸續有一些國家的童軍因為高溫及蟲害等狀況要離開，後來韓國主辦單位決定，統一由他們安排撤離到其他安全的營地，但整個活動正常進行。至於遷移營地衍生的支出，則由韓國主辦方負責。

林明裕指出，卡努颱風預計9日、10日襲韓，而原本的露營場地是一望無際的沙灘地，很危險。因此，韓國主辦方決定8日起陸續將所有人遷移到其他安全的營地，我方會以配合到最後，並參加8月11日的音樂晚會及12日的閉幕典禮。