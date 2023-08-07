為了避免天坑事件再度發生，台北市政府衛工處從七月下旬開始，透過汙水管CCTV檢視車清查淡水河沿岸的污水管，並提前完成檢查作業，確認11條污水管皆無破損。（北市衛工處提供／丁上程台北傳真）

北市府自今年7月19日完成南京西路坍塌搶修之後，衛工處為避免再發生類似情形，計畫於1個月內將鄰近淡水河沿岸環河北路周邊，南起和平西路3段北到環河北路2段之11條道路下方，總計約1.6公里長的大管徑污水管進行檢視，經連日來動員人力機具積極趕辦，已提前於8月5日全部檢視完成，檢視結果通水均屬正常，並無接頭鬆脫、錯位或破損情況，目前安全無虞。

南京西路部分路段於7月8號發生坍塌，道路下方深度約7公尺處，有直徑70公分的污水管，經調查因該路面下方地質屬砂質粉土較為軟弱，長期受淡水河潮汐及地下水位升降影響，污水管可能因土壤承載力不均勻，使污水管接頭發生鬆脫或錯位，地下水進而將道路下方土砂，沿污水管損壞處帶走，造成道路坍塌。

衛工處當下已緊急進行封填，該路段經過北市府相關單位11天的搶修，於7月19日通車後，衛工處計畫在1個月內，針對鄰近淡水河沿岸環河北路周邊道路下方的11條管徑50及70公分的大型管線，一併進行檢視，以確認該區域污水管的使用狀況。

衛工處表示，這些使用中的污水管，因需24小時維持通水，所以在現場檢視時要配合擋水或導排水作業，過程非常辛苦且需注意人員安全，經過連日來的積極趕辦，這11條共1.6公里長的污水管，已提前在8月5日全部檢視完成，檢視結果通水均屬正常，除少部分有淤積、油垢之外，並無接頭鬆脫、錯位或破損情況，目前安全無虞。

衛工處進一步說明，台北市的污水下水道建設已超過50年，為了延長管渠的壽命，自2019年起計畫分4期12年辦理全市污水管的檢視延壽工作，並優先針對使用較久或曾經坍陷區域進行檢視，如有發現管渠缺失情形，以免開挖工法修復，延長管渠使用壽命目前已依計畫完成檢視士林主幹管、建國南北路次幹管、大業路次幹管、敦化南北路次幹管、昆陽路次幹管等，未來北市府衛工處後續將持續推動全市污水下水道的檢視延壽計畫，以確保管渠功能正常。