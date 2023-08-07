全家「五滷財神大雞腿油飯」，獨享組129元，限量2000組。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11攜手三大宮廟推「代客普渡」專屬組合箱，1200元起。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11門市8日至13日推「超吉好運拜中元會員立折」，並攜4大宮廟推放大隨取卡討吉利。（7-11提供／朱世凱台北傳真

萊爾富祭出多項聯名普渡箱、成箱商品優惠方案，會員也有LINE POINTS回饋活動。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

白沙屯媽x OKmart中元平安箱，999元，15日前可至門市或OKLine網購群組下單。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

中元普渡宴請好兄弟，糖果餅乾和飲料一直是主力商品，超商觀察，8月上旬至中元前夕為銷售高峰，成箱商品是每年企業主及小家庭最愛，省去東奔西跑的準備時間；南部人則愛拜三牲，超商預購同樣能找到相關品項，同時有代辦服務滿足懶人需求，限時再推飲品滿額折扣、抽百萬汽車、液晶顯示器等好康，可望帶動整體業績2到3成以上。

OKmart今年再次攜愛買與苗栗白沙屯拱天宮合作，推出「白沙屯媽中元平安箱」，內容包括發財米、食用油、調味醬油、開胃醬瓜罐頭及零食泡麵等，並附有白沙屯媽祖的平安護身金卡以及刮刮卡，刮刮卡獎項包括大杯莊園級美式／拿鐵買1送1、購物金等好禮，現每買一箱平安箱，再替消費者添100元香油錢。

不只OK有遠端添功德金，全家也主打代辦宅到府及代獻暖服務並贈宮廟平安吊飾，價格1200元至1450元；而買全家與LAIMO聯名中元福箱還可抽Skoda百萬汽車。若想躺在家等普渡箱上門，也可在「全家行動購」挑好貨，包含達18件的「茶鼎天澎湃箱」或「五滷財神大雞腿油飯」都有，凡於供品專區任選6件享888元或1688元組合價；若用「FamiNow」自取服務，9月5日前下單不限金額可抽獎，有機會帶走液晶顯示器。

7-11則攜鎮瀾宮等三宮廟推代客普渡，完事後普渡箱還可捐給公益團體；另看好中元普渡月適逢炎熱暑假，冰品、飲料需求量大增，7-11推「超吉好運拜中元會員立折」活動，好比哈根達斯全系列享買十送十，會員搭4大指定支付工具結帳滿888元立折150元，每組現省1440元；另22日前買20元以上指定飲料任2件有機會抽到0元折扣。

萊爾富因應中元節除了有下殺76折「澎派誠心組」，同時也禮遇會員祭出LINE POINTS回饋活動，22日前會員在門市指定消費單筆滿200元，享LINE POINTS 1％回饋無上限；另買中元普渡箱-經濟實惠組每件加贈5點、買中元普渡箱-澎派誠心組則每件加贈24點，名額有限。