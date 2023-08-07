目前仍在韓國全羅北道新萬金營地所舉行的第25屆世界童軍大露營，縱使英、美、新加坡等國童軍退出大會活動，但我國童軍小夥伴，面對韓國惡劣高溫氣候，依舊讓它熱讓它曬，變成黑炭依舊堅強，这就是來自臺灣的童子軍。
世界童軍大露營每4年舉辦一次，我國此次派出共計1,613人童軍伙伴，是史上最大代表團，今年8月1日至12日在韓國全羅北道新萬金營地舉行，共超過150國、約5萬名童軍及服務員參加。行政院副院長鄭文燦並以中華民國童軍總會理事長身分於行前授旗。
來自我國童軍團參加代表指出，有人的腳被蚊蟲咬得很慘，已經有發防蚊液防蚊止癢，在營活動照常，雖然從白斬雞變成非洲人小黑炭，但大家仍然興致高昂，繼續完成訓練課程。
我國童軍總會也在活動期間籌劃「臺灣日」活動，期盼透過世界童軍大露營的交流平臺，與世界各國童軍夥伴分享臺灣的文化特色及美食，並促進全球童軍夥伴締結友誼，相互了解與交流不同文化與價值觀，進一步提升及開拓世界觀。
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