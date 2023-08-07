苗栗縣長鍾東錦帶頭示範清除根源。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

全國本土登革熱疫情升溫，苗栗衛生局7日公布縣今年首例登革熱本土確診案例，是苗栗縣自2016年起再傳出確診案例；個案為頭份市斗煥坪新訓中心現役軍人，7月下旬返回疫情嚴重的台南市疑因此染疫。縣長鍾東錦7日也在營區外，帶隊在菜園內示範「巡、倒、清、刷」預防病媒措施，呼籲民眾提高防疫警覺心，防範本土登革熱疫情擴大。

因應苗栗縣出現今年首例本土登革熱確診案例，縣長鍾東錦今天，率領衛生局長張蕊仙、環保局長陳華盛等縣府防疫團隊，會同衛福部疾管署北區管制中心主任巫坤彬、頭份市長羅雪珠、議員蕭詠萱和徐功凡秘書、斗換里長謝喜松和防疫志工等人，在斗煥營區外的社區菜園，辦理「預防病媒巡倒清刷4步驟 鄉親同心齊力杜絕登革熱」宣導活動。

鍾東錦等人示範傾倒輪胎、水桶、帆布等易積水容器積水、清除孳生源，呼籲全民同心齊力杜絕登革熱。 鍾東錦表示，今年登革熱確診個案截至8月4日、全國有1037例，已經創下10年來同期最高的紀錄，目前從屏東、高雄、台南、雲林、南投到台中等都有本土確診病例。

他說，苗栗也已出現本土確診首例，個案為斗煥坪軍營的軍人，加強近日颱風過境後戶外易積水，防疫團隊已對營區內外全面化學防治消毒、加強清除孳生源工作，並擴大防疫「防火牆」，面對登革熱來勢洶洶絕不能掉以輕心。

鍾東錦表示，登革熱主要病蚊媒為埃及斑蚊與白線斑蚊，這2種病媒蚊的幼蟲主要孳生在天然或人工的乾淨積水容器內，例如：花瓶、花盆底座、廢棄瓶罐、廢輪胎等積水處，清除孳生源中最重要的四個步驟就是「巡、倒、清、刷」，請大家配合一起來杜絕登革熱。

衛生局長張蕊仙說，苗栗首例個案近期無國外旅遊史，日常活動地點主要在軍營內，7月22至23日有返鄉台南市的活動史，28日出現發燒、噁心、頭痛、肌肉痛、關節痛症狀至醫院就醫，流感快篩陰性給予藥物治療。

因症狀未改善8月3日再度就醫，8月6日經疾病管制署檢驗PCR陽性判定為本土登革熱第1型確診個案；而苗栗縣自2016年後未傳出登革熱本土確診個案，軍人確診案讓確診個案「破零」、防疫工作因此拉警報。

張蕊仙說，為防範疫情擴散，已前往軍營及社區進行疫情調查、孳生源清除、化學防治及民眾衛教等工作，疾管署8月4日已派機動防疫隊協助；目前營區的718位官士兵每天接受早晚2次的健康監測，衛生局也提供NS1快篩試劑給醫官，目前疫情在嚴密監控當中。

張蕊仙呼籲，近期減少到公告的登革熱疫區旅遊或訪親，如確有必要前往，請穿著淺色長袖衣褲、長袖薄外套，使用政府機關核可含DEET敵避／待乙妥、Picaridin派卡瑞丁或IR-3535伊默克等有效成分之防蚊液；如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史。鑒於登革熱疫情升溫，民眾若有不遵守防疫措施者，將依違反傳染病防治法第43條第2項規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰。