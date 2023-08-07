90歲老婦人有心臟病合併氣喘，今天在空勤隊協助下以直升機護送下山到南投就醫。(民眾提供)

與親友到廬山溫泉區旅遊的女子因心臟不適疑懷孕對外求助，上午搭乘直升機到南投就醫。(民眾提供)

卡努颱風重創南投仁愛鄉，山區道路嚴重毀損中斷，消防署空勤總今天持續啟動空中救援，先後出動兩個架次的黑鷹直升機前往仁愛鄉救援，除了投送物資，也先後運送一名心臟不適疑似懷孕的女性遊客與90歲氣喘發作的老婦下山，經送南投市體育場轉往南投醫院初步處置與問診後，女子無大礙自行離院，另老婦則轉往埔里基督教醫院繼續治療。

「裡面真的很恐怖！你們趕快去救他們！我的朋友跟其他飯店遊客都還在那邊！」因為心臟不適、懷疑自己可能懷孕，今晨搭乘直升機抵達南投市體育場的女子餘悸猶存表示，她跟友人一起到廬山溫泉區旅遊，沒想到碰到颱風，現在有水但完全沒有電，還有今天有空投物資，希望大家趕快被救出來脫困。

南投縣衛生局副局長陳淑怡表示，感謝黑鷹直升機協助救援仁愛洗腎患者與受困旅客下山，繼昨天協助載送5人之後，今天中午前又載送一名住在溫泉山莊心臟不適女性遊客，與力行部落90歲氣喘發作老婦下山，兩人經南投醫院先行處置後無大礙，老婦則在家屬陪同下轉往埔里基督教醫院接受後續治療。

消防署空勤總隊指出，今天清晨該隊UH-60M黑鷹直升機編號NA-705號機，清晨6：28起飛到仁愛高農裝載500公斤物資後，前往仁愛鄉甜柿園、雲鄉溫泉山莊進行物資吊掛及空投後，同處協助一名心臟不適疑似懷孕的女性遊客下山就醫。

接著一名90歲患有心臟病老婦出現氣喘、全身水腫症狀通報消防署，該署空勤隊也立即派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-702號機，早上8：33起飛前往南投力行國小接運病患與陪同家屬到南投市體育場，即時就醫接受治療。