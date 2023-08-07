桃園市觀音國民運動中心7日開幕，首日舉辦觀音小鐵人趣味挑戰賽，市長張善政與小朋友們一起跳熱身操，並鳴笛開賽為小選手們加油。他說，該運動中心試營運吸引2萬人次使用，工程總經費4億元由中油公司挹注，並有觀音、新屋區民及桃科園區員工半價優惠，鼓勵全民一起運動。

張善政指出，謝謝台灣中油大力支助，觀音國民運動中心在2周前試營運，過程順利，期間吸引2萬人次鄉親前來使用，觀音民眾對於國民運動中心的需求非常明顯，也趁開幕日辦理觀音小鐵人的趣味競賽，包含游泳、騎腳踏車及跑步，之後運動中心對外開放，中油也撥預算讓觀音及新屋鄉親，還有桃科園區員工來這裡使用運動設施都是半價優惠，長輩到運動中心也可以使用愛心卡，希望觀音國民運動中心啟用後大家多來使用，讓身體越來越健康。

體育局長許彥輝表示，為促進在地民眾運動習慣，積極爭取台電公司促協金補助500萬元推出優惠方案，即日起至12月31日止，凡設籍觀音區和新屋區民眾，來館時出示身份相關證件，享有館內所有運動設施半價優惠，桃科職員出示工作證同享此優惠。而銀髮族及低收入戶每周一至週五上午 8 時至 10 時、下午2時至4時可免費使用游泳池及體適能中心（國定假日及寒暑假為上午8時至10時），搭配敬老愛心卡政策，擴大使用範圍至運動中心，設籍於桃園年滿 65 歲，享有敬老愛心卡800 點，可折抵運動中心門票及場地租借費用。