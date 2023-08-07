一名網友分享，他住在一個電梯大樓，某天下班回家等電梯，閒著無聊偷瞄旁邊管理員室的監視器，愕然發現剛剛按的電梯裡有著一男一女正在搭乘，下秒電梯抵達一樓，監視器畫面明明就有人，但電梯打開卻空空如也，讓原PO當場頭皮發麻，最後還是硬著頭皮進去搭乘，好在最後什麼都沒發生，引起網友討論，不少人驚呼，正常人都不會搭吧！太猛了。

一名網友在PTT上分享，他在外面租房子，一樓大門走進來就是電梯，而大門右手邊則是管理員室，某天晚上7點左右，他回家發現管理員不在，獨自一人在等電梯，無聊盯著管理員室的監視器，發現竟然有一男一女低著頭搭電梯，讓他感到有點奇怪，但想著可能是哪層樓的住戶要到一樓來就沒有多想。

原PO表示，電梯快到一樓的時候，他抬頭望向電梯，結果裡面竟然空無一人，而他緩緩轉頭看監視器，卻發現電梯裡面仍然有著一男一女的身影，讓他當場愣住，瞬間整個頭皮發麻，也不知道該不該搭這個電梯，但猶豫了片刻，腦袋一面空白的他，最後還是搭了電梯，然後什麼事情都沒發生，他也順利回到家了。

貼文引起網友討論，「早上看到了也好毛（抖）」、「謝謝分享，超有畫面的，也祝福原PO平安無事」、「當然不會搭，你超有種的」、「好恐佈，我不敢進去，會立刻跑走吧」、「如果是真的，那你真的太猛了！」

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